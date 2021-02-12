شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: تجدد الاحتجاجات فى تطاوين التونسية والأمن يتدخل لمنع إغلاق محطة وقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية تجدد الاحتجاجات في تطاوين التونسية والأمن يتدخل لمنع إغلاق محطة وقود، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الصحة التونسى فوزير مهدي، اليوم الخميس، أن اللجنة الوطنية العلمية قررت مواصلة العمل بإجراءات الحجر الموجه حتى 7 مارس القادم.

وأوضح وزير الصحة التونسي - خلال ندوة صحفية بقصر الحكومة بالقصبة للإعلان عن مستجدات الوضع الوبائي في البلاد - أن الأرقام المسجلة مؤخرا تشير إلى انخفاض وتيرة الإصابات والوفيات في تونس.