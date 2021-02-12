شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الدفاع فى البرلمان العراقى: تركيا تقوم بشبه احتلال لشريط حدودى داخل أراضينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقى، تركيا تقوم بشبه احتلال لشريط حدودى داخل أراضينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشف حزب العمال الكردستاني، أن قواته قتلت 10 جنود أتراك في معارك "مخلب النسر" التى أطلقتها تركيا شمالي العراق أمس، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتواصل تركيا انتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية ، والاعتداء على سيادة الدول العربية، حيث أعلنت أنقرة قبل قليل إطلاق عملية عسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.