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التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية

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القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى في اليمن، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.

 

وأكد التحالف العربى في اليمن، إحباط كافة المحاولات الإرهابية التصعيدية لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح التحالف العربى في اليمن، أن المحاولات الإرهابية للحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية

 

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطانى راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

 

 

 

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضى السعودية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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