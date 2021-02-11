شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. العثور على «مفقودة طريف» وابنها بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الحرس الوطني، مساء اليوم الخميس، أنه تم العثور على مفقودة طريف المواطنة أم سعود”، مع ابنها بعد تعطل سيارتها في منطقة صحراوية.
وكانت مواطنة قد اختفت، مع ابنها منذ يوم الخميس الماضي في محافظة طريف شمال المملكة، حين خرجت بسيارتها وتعطلت في منطقة صحراوية بعيدة عن الأنظار وفقدان وسائل الاتصال.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة العثور على مفقودة طريف مع ابنها في منطقة صحراوية، بعدما تعطلت سيارتهما.
وأظهر الفيديو المواطنة وتدعى “أم سعود” وهي تجلس على الأرض وبجانبها سيارتها من نوع “شاص” المعطلة، ومعها ابنها أحمد البالغ 10 أعوام، وقد عثرت عليهما فرق البحث والإنقاذ بمشاركة طيران الحرس الوطني.
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