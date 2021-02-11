«المرور»: ضبط 2845 مركبة مخالفة توقفت بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نفذت الإدارة العامة للمرور الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف مناطق المملكة. وقال الحساب الرسمي للمرور على “تويتر” إنه تم ضبط 2845 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتكثف “المرور” من حملاتها الميدانية المستمرة التي تقوم بها في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة.

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