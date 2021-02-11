شكرا لقرائتكم خبر عن «المطلق» يوضح حكم الجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، حكم الجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب.

وقال الشيخ المطلق، في برنامج فتاوى على “قناة السعودية”: “نعم لا بأس في ذلك يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب وفي مثل عروض التجارة”.

وتابع شارحا: “يعني لو أن إنسان عنده أشياء يبعيها وذهب وعنده فضة فإنه يجمع هذه الأشياء الثلاثة في نصاب واحد ويزكيها”.

حكم تقسيط زكاة المال

وفي وقت سابق، أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حُكم تقسيط زكاة المال على دفعات شهرية، بدلاً من دفعها مرة واحدة، بعد مضي الحول عليها.

وقال خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة السعودية أن تقسيط الزكاة على دفعات شهرية جيد ويُشكر فاعله ومن أفضل ما ينبغي فعله.

الزكاة شهريا بدل مرة واحدة

وأشار إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُمنح لهم الزكاة شهريا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

الجدير بالذكر أن زكاة المال يتم إخراجها بعد تمام الحول “العام”، ويدفع 2.5 % من أصل المال الذي مر عليه العام.