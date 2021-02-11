شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..تصرف غريب من مواطن تجاه غرفة صراف آلي بالرياض وتحرك عاجل من الشرطة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة الرياض القبض على مواطن أقدم على تصرف عجيب داخل غرفة صراف آلي تابع لأحد البنوك بالمنطقة.

وأوضحت الشرطة أنها أطاحت بمواطن في العقد الخامس من العمر، بعد ثبوت تورطه بوضع أنبوبة غاز داخل غرفة صراف آلي تابعة لأحد البنوك، وقيامه بفتح الغاز ومن ثم مغادرة الموقع.

وأشارت الجهات الأمنية إلى إحالة المواطن للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المقررة بحقه.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال، والقبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.