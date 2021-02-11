شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وثلوج.. الأرصاد تتوقع تقلبات جوية بمعظم المناطق منتصف الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة من منتصف الأسبوع المقبل تشمل نشاطاً للرياح السطحية يصاحبها ارتفاع للأمواج وفرصة لهطول الأمطار.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض في درجات الحرارة وتساقط الثلوج على شمال المملكة.

توقعات طقس الغد

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الجمعة، سماء غائمة جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.

درجات الحرارة المتوقعة

كمال لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة فتسجل مكة 33 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل طريف 4 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.