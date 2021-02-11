شكرا لقرائتكم خبر عن «الصندوق العقاري»: 5 خطوات للحصول على التمويل وتوقيع عقد منزلك والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف صندوق التنمية العقارية عن 5 خطوات للحصول على التمويل العقاري وتوقيع عقد المنزل من خلال خدمة المستشار العقاري.

وقال الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» إنه يمكن توقيع عقد المنزل من خلال التسجيل في خدمة المستشار العقاري، ومن ثم استعراض توصيات الجهات التمويلية، ثم التواصل مع الممول ثم البدء في إجراءات التمويل ثم توقيع العقد، وفقا للصندوق العقاري.

وحدد الصندوق العقاري المهلة التي يمنحها لعملائه للاستفادة من التمويل العقاري المدعوم بعد صدور أسمائهم في قوائم المستفيدين.

وأكد الصندوق العقاري، عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن مهلة المستفيد سنتان من تاريخ صدور الاسم ضمن قوائم المستفيدين.

وأشار الصندوق العقاري إلى أنه إذا انتهت المهلة يمكن للمستفيد التقديم على أحد منتجات وزارة الإسكان، لافتًا إلى أنه لا يمكن تمديد المهلة المحددة لك.