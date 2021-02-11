أنصار الله: قصفنا قاعدة خميس مشيط بصاروخ لم يكشف عنه سابقا وكانت الإصابة دقيقة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة إنها أطلقت صاروخا باليستيا على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط وكانت الإصابة دقيقة، بحسب موقع "المسيرة".

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وأوضح أن استهداف القاعدة "يأتي ردا على استمرار التصعيد الجوي والعسكري لقوى العدوان واستمرار الحصار على بلدنا".

وكان التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، أعلن ليل الأربعاء/الخميس، أنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون باليمن صوب مدينة خميس مشيط.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن "الميليشيا الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية وسنتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

ويعد الهجوم الجوي هو الثاني من نوعه خلال 24 ساعة، حيث أفادت وسائل إعلام رسمية صباح الأربعاء، أن "الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها جنوبي السعودية أسفر عن اندلاع حريق في طائرة مدنية قبل أن يتم إخماده".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.