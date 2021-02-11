شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطِنَين سرقا مصاغات ذهبية قيمتها 60 ألف ريال من أحد المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استعادة مصاغاتٍ ذهبيةٍ ومجوهرات تقدر قيمتها بمبلغ (60,000) ريال.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين بالعقد الثاني من العمر قاما بالسطو على أحد المنازل جنوب مدينة الرياض.

وقد جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.