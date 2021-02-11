شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يقود بسرعة جنونية بالطائف.. و«المرور» يتفاعل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت الإدارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أن مرور محافظة الطائف يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

• نصائح مهمة للسائقين

وفي وقت سابق، جهت المديرية العامة للمرور، نصائح مهمة لقائدي المركبات أثناء هطول الأمطار لتجنب مخاطر الطريق.

وأوضحت “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه عند هطول الأمطار يجب اتباع التعليمات الأتية:-

-ابدأ بتشغيل مساحات الزجاج

-اترك مسافة آمنة بينك وبين المركبات الأخرى

-في حال انعدام الرؤية استخدم إشارات التنبيه

-تمهل وخفف السرعة

-تجنب البرك وتجمعات المياه