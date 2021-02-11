شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة تقنية في شبكة طرق المملكة.. «النقل» تتبنى نظاماً متطوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبنت وزارة النقل نظامًا يعتمد التقنية الحديثة في إدارة شبكة الطرق في المملكة، حيث يعد نظام المسح والتقييم للطرق أحد الأساليب الفنية والإدارية الحديثة التي تنتهجها الوزارة في إدارتها لصيانة وتطوير شبكة الطرق في المملكة.

ويعتمد النظام الجديد استخدام الحاسب الآلي والتقنية الحديثة لجمع وتحليل البيانات عن حالة الطرق، وجدولة متطلبات ما تحتاجه من الصيانة والإصلاح وإعادة التأهيل، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد والطاقات المتاحة في الحفاظ على أفضل مستوى لأداء شبكة الطرق.

وتقوم آلية العمل على عدد من العناصر المحددة وفق نظام عالمي دقيق، يتضمن تقييم مستوى الأداء الإنشائي والوظيفي للطريق، ويحدد احتياجات الشبكة وأولوياتها في الصيانة، إضافة إلى تنظيم المعلومات حول الشبكة، ورفع كفاءة الأداء الوظيفي للطرق، والإسهام في إطالة العمر الافتراضي للطريق، ومن ثم في تقليل النفقات، والحد من استنزاف الميزانيات التي خصصتها الحكومة لأعمال الصيانة، إلى جانب الرفع من مستوى السلامة على الطرق وحماية مستخدميها.

وتقوم فكرة عمل النظام الذي اعتمدته الوزارة على مسح وتقييم أسطح الطرق الإسفلتية بواسطة تشغيل معدات البيانات في قاعدة البيانات لديها؛ وذلك من خلال تطوير البرامج اللازمة لتحميل هذه البيانات ومعالجتها وعرض النتائج الخاصة بها، إضافة إلى تحديث خارطة الأساس لشبكة طرق المملكة عن طريق تطوير وتحديث قاعدة بيانات شبكة الطرق وعقود الصيانة، علاوة على ربط بيانات المسح بنظم المعلومات الجغرافية بالوزارة وتحديد أولويات الصيانة وتكلفتها على مستوى العقد، ومستوى المملكة ككل.

وتضم أنواع المعدات التي تستخدم لمسح وتقييم الطرق: معدة المخصصة لقياس سماكة طبقات الرصف عن طريق رادار يقوم بالقياس باستخدام أشعة الليزر، ومعدة الحمل الساقط والتي تستخدم لقياس القوة الإنشائية لطبقات الرصف، وتشمل أوزانًا وقرصًا للتحميل وحساسات لقياس مقدار الانحناء، ومعدة مقاومة الانزلاق وتتولى قياس مقاومة انزلاق الإطارات على سطح الطرق عند استخدام المكابح من خلال قياس القوة الناشئة من احتكاك الإطار بالسطح الاسفلتي.

كما أنها مزودة بإطار خاص ورشاش ماء بالإضافة إلى جهاز لاستقبال البيانات وتحويلها لبيانات رقمية، وجهاز تحديد المسافات، علاوة على نظام حاسب يعنى بتحليل وتخزين البيانات، ومعدة مسح الأضرار وهي معدة متعددة الأغراض تستخدم لقياس الأضرار على سطح الطرق بتقنية الليزر والتصوير الرقمي، حيث تقوم بقياس “التخدد، والوعورة، والتشكل، والتشققات”، ومعرفة مدى الضرر، وعرض التشققات ونوعها بشكل واضح، وذلك عن طريق نظام إدارة الرصف الذي يقوم بتحليل البيانات المستخرجة من المعدات لاستنتاج قرارات وأولويات صيانة الطرق.