شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطن يبيع أسلحة نارية على «تويتر» بمكة.. التفاصيل كاملة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رصدت شرطة منطقة مكة المكرمة، معرفًا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يقوم صاحب الحساب من خلاله بعرض أسلحة نارية من نوع مسدس للبيع.

وأكد “سناب الداخلية” في مقطع فيديو نشره على حسابه بـ”سناب شات” أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات بحثية وتقنية أسفرت عن معرفة صاحب الحساب، وتبيَّن أنه مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأضاف: “تم ضبطه بعد وضع الكمين اللازم له وبحوزته سلاحين من نوع مسدس، وبسماع أقواله اعترف أن الحساب عائد له وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.