شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. سحب رعدية وضباب والحرارة تسجل 4 درجات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس المنتظر في المملكة ليوم غدٍ الجمعة.

وتوقّع المركز سماءً غائمةً جزئياً على غرب وجنوب غرب المملكة، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي عسير والباحة.

وتوقّع المركز طقساً مستقراً بوجه عام على باقي مناطق المملكة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 33 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 4 درجات مئوية في طريف.