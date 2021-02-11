شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الشؤون الإسلامية»: إضافة 5760 مسجداً مسانداً لإقامة صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية سليمان بن فهد الخميس؛ إن الوزارة أضافت 5760 مسجدا مساندًا للجوامع في مناطق المملكة لتخفيف الزحام في صلاة الجمعة خلال جائحة كورونا.
وأوضح متحدث الوزارة أن هناك توجيهات بتعليق إقامة الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات في المساجد وتحويلها عن بعد.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، اليوم الخميس، أن الوزارة لا تزال تعمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة عند ملاحظة وجود تزاحم في بعض الجوامع.
وأشار إلى أن جهود الوزارة في متابعة الإجراءات الاحترازية، لها دور توعوي خلال خطب الجمعة والمحاضرات والكلمات الإرشادية؛ لبيان الواجب الشرعي في هذه الجائحة، وأهمية التقيد بالإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة.
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