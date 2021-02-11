شكرا لقرائتكم خبر عن يدعم العربية.. موقع يتيح حل جميع المسائل الرياضية بكافة أنواعها (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير في إدارة الأعمال ‏فيصل صالح، مقطع فيديو، أوضح من خلاله أفضل وأسهل الطرق لحل جميع المسائل الرياضية بكافة أنواعها.

وقال فيصل صالح، معلقا على المقطع موقع (https://mathway.com/ar/Algebra) يتيح حل المسائل الرياضية بكافة أنواعها، الجبر والهندسة وحساب المثلثات، وكذلك التفاضل والتكامل، وإلأحصاءات المنزلية كما أنه يدعم اللغة العربية.

وتتيح هذه الخدمة للطلاب والطالبات بمختلف المراحل المساعدة في التعامل مع كافة المسائل الرياضية مهما كانت صعوبتها أو تعقيدها والوصول إلى أفضل حل لها.

تسهيل قراءة التقارير والمستندات

في سياق آخر، نصح الخبير التقني سمير الجنيد باستخدام أحد المواقع لتسهيل عملية قراءة التقارير والمستندات الطويلة المكتوبة باللغة الإنجليزية.

وقال الجنيد، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” معلقا على هذه الخدمة: “إن هذا الموقع رائع لمن يريد إختصار قراءة المستندات والتقارير الإنجليزية الطويلة، مضيفا أن مهمته ببساطة، أن تقوم بلصق النص وسيقوم بإعادة كتابة ملخص قصير”.

وأضاف الخبير التقني سمير الجنيد، أنه يمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).