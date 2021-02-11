الجيش اليمني يعلن مقتل 37 من "أنصار الله" وإسقاط طائرة استطلاعية غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش) نصبوا كميناً للحوثيين في جبهة المَشْجَح غربي مأرِب، أسفر عن مقتل 37 عنصراً بينهم قيادات ميدانية بارزة".

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وأضافت بأن "قوات الجيش والمقاومة الشعبية استدرجت 6 آليات محملة بالأفراد والعتاد للحوثيين إلى كمين محكم في جبهة المَخْدَرة غربي مأرِب، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من عناصر الجماعة، وأسر آخرين".

وذكرت أن "كميناً آخر نصبه الجيش للحوثيين في جبهة صِرواح غربي مأرِب، أوقع قتلى في صفوفهم".

إلى ذلك "أسقط الجيش طائرة استطلاع تابعة للحوثيين في جبهة المَخْدَرة، أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع عسكرية"، حسب الدفاع اليمنية.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، بأن "مدفعية الجيش استهدفت ثلاث آليات كانت تحمل تعزيزات للحوثيين في المحزمات شمال غربي مأرِب، وتمكنت من تدميرها بالكامل ومقتل وجرح جميع من كانوا على متنها".

وأشارت إلى "مقتل وإصابة 30 من الحوثيين، الساعات الماضية، خلال إحباط الجيش هجمات للجماعة على مواقع عسكرية في الجبهة الشمالية الغربية لمأرِب".

والثلاثاء الماضي، سقط أكثر من 40 قتيلاً وعشرات الجرحى في معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين في هَيلان المَشْجَح والمَخْدَرة بجبهات صِرواح في محافظة مأرِب، اثر هجمات مكثفة للجماعة حققت خلالها تقدماً في ميسرة صِرواح وبجبهة الكسارة التي لا يفصلها عن مدينة مأرِب مركز المحافظة سوى 18 كيلو متراً، وتمكنت من السيطرة على شعب جميلة والتقدم نحو حصن مطول في منطقة ذَنة، وشرق معسكر كوفل الاستراتيجي التابع للواء 312 مدرع، وفق مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".