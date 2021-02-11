رغد صدام حسين تفتح خزائن أسرارها: المنطقة فوق بركان وقلقة من تقسيم العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأذاعت القناة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" برومو اللقاء، الذي ستفتح فيه رغد صدام حسين خزائن أسرارها، ومنها ذكرياتها في قصر والدها في زمن السلم وزمن الحرب.

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وقالت: "أنا قلقة ولا أتمنى أن أشاهد هذا اليوم".

وفي إحدى لقطات البرومو، أعربت رغد صدام حسين عن قلقها على وحدة وطنها العراق، وأبدت تخوفها من تعرضه للتقسيم.

وصرحت ابنة الراحل صدام حسين في لقطة أخرى: "الإيرانيون استباحوا العراق، والمنطقة كلها أصبحت على فوهة بركان وليس العراق فقط".

وأشارت قناة "العربية" في البرومو إلى أن رغد صدام حسين ستروي في لقائها قصة زوجها وكواليس خلافه مع والدها.

كما أنها ستوضح كيفية خروجها مع أسرتها من العراق عقب الاحتلال الأمريكي، ومصير مذكرات والدها، صدام حسين، التي وعدت بنشرها.

وأعلنت قناة "العربية" أن الجزء الأول من لقائها مع رغد صدام حسين سيذاع الاثنين المقبل الموافق 15 فبراير/ شباط الجاري.