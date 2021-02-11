شكرا لقرائتكم خبر عن نوفا الإيطالية: رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة سيزور بنغازى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة نوفا الإيطالية، أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة سيزور بنغازي قريبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة، إن ما تم التوصل إليه والتوافق على خارطة سياسية جديدة وإنهاء النزاع هو "إنجاز مهم لكل الليبيين ينهى كل المراحل الانتقالية التى تسببت فى حالة من الانسداد السياسى".

وهنأ دبيبة الشعب الليبى بتحقيق أكبر إنجاز فى تاريخ بلادهم بإجراء انتخابات ديمقراطية لاختيار الحكومة، و«التى ستساهم فى إنهاء النزاع القائم فى البلاد».