شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يدين محاولة الحوثى استهداف مطار أبها الدولى ويصفها بالعمل الإرهابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت السودان محاولة الحوثى استهداف مطار أبها الدولى السعودى، واصفا إياها بالعمل الإرهابى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطانى راب، اليوم الخميس، إن بريطانيا تندد بهجوم الحوثيين الأخير الذى أصاب طائرة مدنية فى مطار أبها بالسعودية.

وأكد راب، أنه يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة وبريطانيا ثابتة على دعمها القوى لأمن الأراضى السعودية.