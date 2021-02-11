شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: النهضة تدعو أنصارها للنزول إلى الشارع دعما لرئيس الحكومة ضد الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل أن حركة النهضة التونسية الإخوانية تدعو أنصارها للنزول إلى الشارع دعما لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى في مواجهة الرئيس التونسى قيس سعيد.

وهناك عريضة توقيعات جديدة بالبرلمان التونسى لسحب الثقة من راشد الغنوشى زعيم حركة النهضة – إخوان تونس- لتستره على أعمال العنف والشغب التي وقعت في تونس مؤخرا، وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها جمع توقيعات ضد راشد الغنوشى لسحب الثقة منه.

واكد النائب التونسى منجي الرحوي إنه تم فعلا الشروع في إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي موضحا أنه خلافا للسابق يتم إعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي أو ركوب على الحدث، وفقا لما نشرته الشارع المغاربي التونسية.