شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 سوريين في ألمانيا والدنمارك بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم اعتقال 3 سوريين في ألمانيا والدنمارك بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الأربعاء، أن قواتها صدت هجوما براجمات صواريخ على قاعدة حميميم العسكرية في محافظة اللاذقية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم".

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان أصدره مساء الأربعاء: "في الساعة 19:45 بتوقيت موسكو من 9 فبراير صدت قوات الدفاع الجوي الروسية هجوما على قاعدة حميميم الجوية باستخدام راجمات صواريخ بعيدة المدى".