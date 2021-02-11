حفتر يؤكد دعم القوات المسلحة الليبية للسلطات الجديدة

القاهرة - سامية سيد - أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر دعم القوات المسلحة لعملية السلام في البلاد وسعيها للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وذكرت قناة ليبيا الحدث، أن ذلك خلال اجتماع عقده حفتر في مكتبه في بنغازى اليوم/الخميس/ مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد.

وأعرب حفتر عن دعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الإنتخابات المنتظرة في ديسمبر القادم.