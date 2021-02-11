شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: تعزيزات عسكرية روسية نحو قاعدتها فى تل تمر بالحسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السوري، أن تعزيزات عسكرية روسية نحو قاعدتها في تل تمر بالحسكة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد المرصد السورى، أن هناك تعزيزات للميليشيات الموالية لإيران إلى الحدود السورية العراقية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن ميليشيات "قاسم سليمانى" تصل إلى البوكمال من حلب لتعزيز مواقعها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.