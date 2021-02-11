شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته ميليشيا الحوثى تجاه خميس مشيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف التحالف العربى، أن محاولات إرهابية متعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.

وتابع التحالف العربى: سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.