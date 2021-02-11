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التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستى أطلقته ميليشيا الحوثى تجاه خميس مشيط

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القاهرة - سامية سيد - أكد التحالف العربى في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية ، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه خميس مشيط، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف التحالف العربى، أن محاولات إرهابية متعمدة من قبل ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.

وتابع التحالف العربى: سنحاسب مخططي ومنفذي الاعتداءات الإرهابية بحزم وبما يتوافق مع القانون الدولي.

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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