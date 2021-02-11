شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يعلن نتائج القبول على رتبة جندي رجال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية بالمديرية العامة لحرس الحدود على رتبة (جندي) رجال.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن معرفة نتائج القبول النهائي ومتطلبات التحضير للدورة التدريبية بالرجوع للموقع الإلكتروني لمنصة (أبشر – التوظيف) على الرابط (اضغط هنا).

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للجوازات على رتبة (جندي) رجال.

وأضافت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أنه يمكن معرفة نتيجة القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة (أبشر – توظيف) على الرابط التالي :هنا.