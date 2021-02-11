شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيداع الدعم.. توضيح مهم من «حساب المواطن» بشأن استئناف التسجيل بالبرنامج والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسارات وتساؤلات المستفيدين بشأن استئناف عملية التسجيل في البرنامج مجدداً للاستفادة من الدعم.

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين: “إنه لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، علماً أنه يتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري”.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن إيقاف التسجيل مؤقتاً في البرنامج بعد صرف الدفعة 29 من الدعم لشهر أبريل من العام الماضي، موضحاً في بيان رسمي تطبيق تعديل ضوابط الدعم الجديدة للمستفيدين من دعم حساب المواطن والتي تشمل الفرد المستقل، كما تم إيقاف التسجيل للدفعات الجديدة مؤقتاً في الوقت الحالي، وكذلك الحد الأعلى للاستحقاق، حيث وصل عدد المستفيدين من برنامج حساب المواطن إلى 12.7 مليون مواطن.

• حساب المواطن ودعم فبراير

يذكر أن برنامج حساب المواطن، بدأ في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أن إيداع الدعم للمستفيدين استمر حتى نهاية يوم الأربعاء للمستفيدين المستوفين للشروط.

•تفاصيل الدعم للدفعة الـ39

وفي سياق متصل، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الـ39 للمستفيدين من البرنامج عن شهر فبراير الجاري.

وأوضح البرنامج أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لنحو 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المخصص لشهر فبراير للدفعة الـ39.

•متوسط دعم الأسرة الواحدة

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني: إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.