شكرا لقرائتكم خبر عن تعذر رؤية هلال شهر رجب في المملكة وغدًا الجمعة المتمم لجمادى الثاني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - تعذرت رؤية هلال شهر رجب؛ في المملكة ومعظم الدول الإسلامية؛ وعليه فإن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الثاني، ويوم السبت -بإذن الله- هو غرة شهر رجب 1442هـ. وقال مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رؤية هلال شهر رجب مستحيلة اليوم»، ونشر صورة موضحًا أنه تم التقاطها نهارًا في أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، تظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة.

تعذرت رؤية هلال شهر رجب؛ في المملكة ومعظم الدول الإسلامية؛ وعليه فإن غدًا الجمعة هو المتمم لشهر جمادى الثاني، ويوم السبت -بإذن الله- هو غرة شهر رجب 1442هـ. وقال مركز الفلك الدولي، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «رؤية هلال شهر رجب مستحيلة اليوم»، ونشر صورة موضحًا أنه تم التقاطها نهارًا في أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي، تظهر الهلال المتناقص لشهر جمادى الآخرة.

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