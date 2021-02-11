حفتر يؤكد للمنفي دعم الحكومة الجديدة والتداول السلمي للسلطات

دبي - محمود عبدالرازق - وفي بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، مساء اليوم الخميس، تم خلال هذا اللقاء طرح وجهات النظر بين الطرفين، وتأكيد حفتر على دعم القوات المسلحة الليبية لعملية السلام وسعي الجيش للحفاظ على الديمقراطية والتداول السلمي للسلطات.

وشدد خليفة حفتر على دعم الجيش الليبي، للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي لتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المنتظرة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

© Sputnik حفتر والمنفي

وفي السياق نفسه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، اليوم الخميس، أنه "بدأ رحلة العمل من أجل توحيد ليبيا ولمّ شمل الأهل".

وقال المنفي عبر "تويتر": "نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولم شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا"، مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم والرقي إلى مستوى التحديات والتطلعات.

وأكد المنفي أنه "سيحل ضيفا على مدينة بنغازي بهدف تحقيق وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن"، موضحا أنه "بدأ رحلة العمل من أجل وحدة ليبيا ولم شمل جميع الليبيين في كل ربوع البلاد".

​وكان المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد، محمد المنفي، أكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه سيصل إلى المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، مضيفا أن "المنفي سيلقي كلمة للشعب الليبي من المطار".

وكشف المكتب الإعلامي عن أن "كلمة المنفي سيجيب فيها على الكثير من التساؤلات التي تشغل الشارع الليبي"، موضحا أن "رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد سيزور العديد من المدن الليبية في الشرق والجنوب والغرب".

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الجمعة الماضية، نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف، على قوائم المرشحين لشغل مناصب المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الانتقالية.

وأظهرت النتائج فوز محمد يونس المنفي، برئاسة المجلس الرئاسي، فيما يترأس عبد الحميد دبيبة، الحكومة، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي.

وتوالت الترحيبات العربية والإقليمية والدولية بهذه الخطوة، مؤكدة أنها بداية الطريق الصحيح نحو الاستقرار في ليبيا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام هذا القرار.