شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطبيق Clubhouse الجديد وطريقة الحصول على دعوة لاستخدامه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

تطبيق Clubhouse هو منصة الخليج 365 اجتماعي موجودة منذ شهر مارس 2020، حيث تم إطلاقها على يد رواد الأعمال بول ديفيدسون وروهان سيث في وادي السيليكون، وفي مايو من نفس العام وصل عدد المستخدمين إلى 1500 مستخدم فقط، وبالطبع قيمتها لم تتعدى الـ 100مليون دولار حينها.

أما الآن وبفضل استضافة إيلون ماسك لمحادثة صوتية على تطبيق Clubhouse مع الرئيس التنفيذي لشركة Robinhood فلاد تينيف فقد زاد انتشار التطبيق أكثر، وزاد عدد المستخدمين عليه حتى أنه وصل إلى مليون مستخدم،الأمر الذي شجع القائمين على تطبيق Clubhouse لإضافة عدد من الميزات الجديدة، بعد أن حصلت الشركة على تمويل جديد منذ إطلاقها، وتقدر قيمتها الآن بمليار دولار.

ما هو تطبيق Clubhouse؟

تطبيق Clubhouse هو تطبيق للشبكات الاجتماعية يعتمد على الدردشة الصوتية فقط، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إلى المحادثات والمقابلات والمناقشات بين الأشخاص المشاهير حول مواضيع مختلفة، ويشبه تمامًا الاستماع إلى بودكاست ولكن مع طبقة إضافية من التفرد. لأن التطبيق يعمل بنظام الدعوات فقط، ولا يمكنك تنزيله من متجر التطبيقات وإنشاء حساب كما تفعل مع منصات التواصل الأخرى، يمكن تشبيهه بنادٍ خاص، حيث يجب أن تتم دعوتك للانضمام من قبل عضو حالي داخل التطبيق.

تطبيق Clubhouse.. لماذا يستخدمه إيلون ماسك؟

من وجهة نظر إيلون ماسك فإن جاذبية تطبيق Clubhouse تأتي من تركيزه على طريقة واحدة للتواصل وهي الصوت والبث المباشر بعكس كافة منصات التواصل الإجتماعي الأخرى التي تعتمد على الصوت والصورة ومقاطع الفيديو، الأمر الذي يعمل على تشتت المتلقي، بعكس تطبيق Clubhouse الذي يسمح بمناقشة موضوع واحد، وعلى الرغم من أن المنصة لا تزال في مرحلة التطوير إلا انها أثارت الكثير من الجدل، وحتى الآن فإنها تعتمد على أعضاء من مشاهير التقنية في وادي السيليكون، ومعهم مشاهير في الفن والإعلام، ونجوم بعض المهن الأخرى، مثل: المحاماة، وعالم الأعمال، والإبداع.

كيف يمكن الانضمام إلى تطبيق Clubhouse؟

للانضمام إلى المنصة هناك طريقتان، الطريقة الأولى تتمثل في تلقي الدعوة الشخصية، فعندما ينضم شخص ما إلى التطبيق يتم منحه تلقائيًّا دعوةً واحدةً يمكنه إرسالها إلى شخص آخر باستخدام رقم هاتفه، وهذا يعني أن الأعضاء سيرسلون دعوات إلى الأشخاص الذين تربطهم صلة وثيقة بهم، كالأهل والأصدقاء وليس مجرد المعارف، وبمرور الوقت والانضمام لأكثر من غرفة يتم كسب المزيد من الدعوات لاستضافة المزيد.

أما الطريقة الثانية، فهي زيارة موقع Clubhouse الإلكتروني، لتحميل التطبيق من متجر آبل App Store وتقوم بحجز اسم المستخدم الخاص بك، وبناءً على عدد أصدقائك الذين يستخدمون التطبيق بالفعل، قد يتلقون إشعارًا يُعلْمهم أنك حجزت اسم مستخدم وقمت بتنزيل التطبيق، وعندئذ يحصلون على خيار لتوجيهك حتى إذا لم تكن لديهم دعوة رسمية لإرسالها.

يتوقع محللون ألا يكون تطبيق Clubhouse مجرد منصة للمستخدمين الفرديين الذين يبحثون عن المشورة أو الصداقة، بل سيكون الأمر داخلها “أبعد من الكلام”، إذ يفكر المسوقون والمتخصصون في تسويق المنتجات والعلامات التجارية بالفعل. وفيما يمكن أن يحدث بعد ذلك، فقد تستضيف علامة تجارية نوعاً من الحديث داخل المنصة، عبر إجراء مناقشات أو مسابقات أو دردشة مع الخبراء.