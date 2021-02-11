شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ردة فعل مقيمة من الأسعار بعد دخولها أحد المحلات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فوجئت مقيمة من الجنسية المصرية من أسعار المنتجات في المملكة بعد دخولها إحدى المحلات حيث أبدت إعجابها من تدني الأسعار ووفرة المنتجات.

وتعجبت المقيمة من تدني الأسعار، خاصة أن السعر كان موحداً مع معظم المنتجات رغم تنوع المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع الجودة.

وقالت المقيمة إن مثل هذه الأسعار مقارنة بغيرها من البلدان قد تشجعها على افتتاح مشروع والعمل في التجارة.

شروط السلع الترويجية

يذكر أن جمعية حماية المستهلك نصحت المواطنين والمقيمين، في وقت سابق، بضرورة قراءة الشروط والأحكام المتعلقة بالسلع الترويجية قبل الشراء.

وأوضحت “حماية المستهلك” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، بأن هناك بعض العروض التي تروج للسلع من خلال 5% استرداد عند دفع الفاتورة أو 70% تخفيضات، ناصحة بعدم الانسياق وراء هذه الإعلانات والتخفيضات إلا بعد قراءة الشروط والأحكام قبل الشراء.

ضوابط استرجاع السلع

كما حددت جمعية حماية المستهلك ضوابط استبدال أو استرجاع السلع، والإجراء المتبع حال عدم موافقة البائع على الاستبدال أو إرجاع المنتج في حال عدم مطابقته للمواصفات.

وقالت الجمعية، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة في حال كانت معيبة أو مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات خلاف ذلك يتم وفق سياسة الاسترجاع والاستبدال لدى المنشأة وعند المخالفة قدّم شكوى لوزارة التجارة على:1900 أو عبر: “تطبيق بلاغ تجاري”

جاء ذلك في رد من حماية المستهلك على سؤال مواطن قال إنه اشترى جهاز إلكتروني مستعمل من أحد المحلات التجارية بضمان ٣٠ يوم وبفاتورة ولكن به مشكلة ولا يعمل، فهل يحق له إرجاعه؟