شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وزير الشؤون البلدية يستقبل رئيس وأعضاء «بلدي الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

استقبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل، في مكتبه بالوزارة الخميس الماضي، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمدينة الرياض.

وقد استهل معاليه اللقاء بالترحيب بالحضور، وأشار إلى أهمية عمل المجالس البلدية ودورها الأساسي ضمن منظومة العمل البلدي ، ثم قدم رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد بن عبد الرحمن العريدي شكره وتقديره لمعالي الوزير على إتاحة الفرصة لإطلاعه على أعمال المجلس البلدي ومبادراته وملاحظاته التي رصدها حول الخدمات البلدية، وأولويات ساكني الرياض واحتياجاتهم.

وبعد ذلك، استمع الوزير إلى عرض تقديمي من رئيس المجلس عن نشاطات المجلس والأعمال المنجزة ومنهجية العمل بالمجلس، وآليات تفعيل المشاركة المجتمعية عبر إشراك المواطنين في النشاطات التي تبرز دورهم في تطوير الخدمات البلدية، كما جرى استعراض التحديات التي تواجه عمل المجالس البلدية.

وأعقب العرض الاستماع إلى توجيهات معاليه حول الموضوعات المطروحة، وتأكيده على متابعه الدور الفاعل الذي يقدمه المجلس في سبيل تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين، مثمّنًا خطوات المجلس الجيدة في سبيل تحقيق الخليج 365 فعال مع المواطنين، وتعميق مشاركتهم في تطوير الخدمات بما يحقق تقدمًا وازدهارًا لمدينة الرياض.

وحضر اللقاء الأستاذ بريك بن عبدالله القرني الأمين العام لشؤون المجالس البلدية، وأعضاء المجلس البلدي، الأستاذ عبدالعزيز الراجحي نائب الرئيس، والدكتور فهيد السبيعي، والأستاذ إبراهيم العنزي، والأستاذ أحمد الشمري، والأستاذ محمد الشويمان.