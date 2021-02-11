العمليات المشتركة تعلن خسائر "داعش" من الغارات الجوية العراقية

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الخفاجي، أن طائرات"إف-16" العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت أوكارا لـ"داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين (شمال بغداد).

وأكد، أن المعلومات الأولية تشير إلى قتل عدد من عناصر "داعش" الإرهابي، بناء على معلومات استخبارية، داخل نفق ومضافة تم تدميرهما بالكامل خلال العملية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيان حصلت مراسلتنا على نسخة منه، اليوم، أن طائرات "إف-16" العراقية نفذت ضربات دقيقة استهدفت أوكارا وكهفا يستخدم من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين.

وأفادت الخلية، بأن الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، منوهة إلى أن المزيد من التفاصيل تعلن لاحقاً.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".