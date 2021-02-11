بريطانيا عن استهداف أبها: على الحوثيين وقف هذه الهجمات المشينة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال وزير الخارجية في تغريدة على تويتر: "نندد بهجوم الحوثيين الأخير على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها. يجب على الحوثيين وقف تلك الهجمات المشينة".

وأضاف راب، قائلا: "بريطانيا ثابتة على دعمها القوي لأمن الأراضي السعودية".

​وأعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، "وقوع اعتداء إرهابي من الحوثيين لاستهداف مطار أبها الدولي".

وأكد التحالف، في بيان له، أنه "تم السيطرة على حريق في طائرة مدنية بمطار أبها الدولي نتيجة استهداف الحوثيين"، قائلا إن "محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب".

وفي اليوم ذاته، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن "اعتراض وتدمير طائرتين دون طيار مفخختين"، أطلقتهما جماعة "أنصار الله"، باتجاه المملكة.

يذكر أن السعودية منذ مارس/ آذار 2015، تقود تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله".

وبالمقابل تنفذ "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل المملكة.