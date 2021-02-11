إعلام: مبادرة "عربية - أوروبية" لإحياء عملية السلام

دبي - محمود عبدالرازق - أفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الخميس، بأن طاقم مفاوضات مكون من أربع دول، هي فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، يحاول إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.

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ونقل الموقع عن دبلوماسيين أوروبيين ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، أن مجموعة الدول العربية والأوروبية تلك تحاول إقناع الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، بالموافقة على مقترح لتنفيذ سلسلة خطوات بناء الثقة بينهما، انتظارا لبلورة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سياسته بشأن الصراع العربي الإسرائيلي.

وأوضح أن مبادرة الدول الأربع انطلقت قبل عام، تقريبا، في أعقاب اجتماع وزراء خارجيتها على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، في محاولة لفتح حوار مع الفلسطينيين، وكذلك التقوا، غير مرة، بهدف تنسيق المواقف بينهما بشأن خطة "الضم" الإسرائيلية.

يشار إلى أن إسرائيل ستدخل في معترك انتخابي للكنيست، في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، وهي الانتخابات الرابعة، على التوالي، خلال عامين فقط.

فيما تعقد الانتخابات في فلسطين على ثلاث مراحل، أولها التشريعية، التي ستعقد في 22 مايو/ أيار، وتليها الرئاسية، التي ستعقد في 31 يوليو/ تموز، وثم انتخابات المجلس الوطني، التي ستعقد في 31 أغسطس/ آب.