بعد الحكم عليه بالسجن 7 سنوات... قرار مفاجئ من محكمة كويتية بحق وزير الصحة الأسبق

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب صحيفة "القبس" المحلية، أوقفت محكمة التمييز حكم الحبس بحق العبيدي، ووكيلي الصحة السابقين خالد السهلاوي ومحمود العبد الهادي، وقررت إخلاء سبيلهم.

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وحجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة 18 مارس/آذار المقبل، وإسدال الستار على اتهامهم بالاختلاس، بحسب المصدر ذاته.

وفي حكم هو الأول من نوعه في الكويت، أصدرت محكمة الوزراء في يناير/كانون الثاني 2020، حكما بسجن العبيدي والوكيلين السابقين بالوزارة 7 أعوام وكفالة عشرة آلاف دينار (33 ألف دولار) لوقف النفاذ، وإلزامهم برد مبلغ 81 مليون دولار وعزلهم من وظيفتهم.

وتتعلق القضية بالإضرار بالمال العام في واقعة ملف علاج الكويتيين بالولايات المتحدة الأمريكية، والتعامل المباشر مع إحدى الشركات الأمريكية.

وذكرت المحكمة آنذاك أن المتهمين تسببوا في أضرار مالية لوزارة الصحة، لعدم عرضهم التعاقد مع الشركة الأمريكية على الجهات الرقابية، بعد تغيير قيمة الفائدة لمصلحة الشركة.