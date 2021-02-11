شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم العشرات من المستوطنينن الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة في بيان مقتضب أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/، اليوم الخميس، إن 58 مستوطنا، و45 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال، وادوا طقوسا تلمودية.