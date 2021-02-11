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وزير الخارجية السعودى: مستعدون للعمل مع كافة الدول من أجل السلام والاستقرار

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف بن فرحان -خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بـ"منتدى الصداقة"، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية-، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة ()، وتدين كل التدخلات في شئون الدول الأخرى، مشددا على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي.

وطالب الوزير السعودي باحترام حرية الملاحة في الممرات الدولية ومبادئ السيادة، لافتا إلى أن السعودية تنظر للعالم من زاوية السلام والازدهار.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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