شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: مستعدون للعمل مع كافة الدول من أجل السلام والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أهمية توحيد الجهود لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأضاف بن فرحان -خلال مؤتمر صحفي لوزراء خارجية السعودية واليونان وقبرص ومصر والإمارات والبحرين بـ"منتدى الصداقة"، وفقا لقناة "الإخبارية" السعودية-، أن المملكة تدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة (كورونا)، وتدين كل التدخلات في شئون الدول الأخرى، مشددا على أهمية سيادة الدول ووحدة أراضيها وفقا للقانون الدولي.