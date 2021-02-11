شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة النزاهة العراقية تعلن إعادة أكثر من تريليون دينار من قضايا الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إعادة أكثر من تريليون وربع التريليون دينار، من الأموال العامَّة التى صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها وتقدر بـ 481 مليون و 934 ألف دولار أمريكى .

وأوضحت الهيئة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، أنها عملت على (13482) قضيَّـة جزائيَّة بلغ عدد المُتَّهمين فيها (8891) مُتَّهماً، وُجِّهَت إليهم (12007) تهمٍ، بينهم (63) وزيراً ومن بدرجته، وُجِّهَت لهم (92) تهمةً، و(449) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت لهم (701) تهمة، مضيفة أن الأموال المسترة تقدر بنحو (481,934,358) دولار أمريكي.

من جانب أخر وجهت مفوضية الانتخابات العراقية، دعوات إلى 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة فى أكتوبر المقبل، وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغالى - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس، إن "الدعوات التي وجهتها المفوضية بلغ عددها 71 بين منظمة دولية وسفارة عربية وأجنبية".