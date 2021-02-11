فلسطين تسجل 1101 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل ‬‬1101 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة إن قطاع غزة سجل 202 إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

وتفرض الحكومة الفلسطينية إغلاقا جزئيا من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا يوميا من الأحد إلى الخميس وإغلاقا كليا يومي الجمعة والسبت لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي بلغ 187446 تعافى منهم 174642 وتوفي 2102.