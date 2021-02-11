شكرا لقرائتكم خبر عن 300 جهاز تعقيم و30 كاميرا فحص حرارى استعدادا لصلاة الجمعة بالمسجد الحرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت رئاسة شئون الحرمين بتكثيف كافة جهودها بمزيد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، من تعقيم جميع المصليات داخل المسجد الحرام وساحاته ومرافقه للمصلين استعداد لصلاة يوم الجمعة، وتفعيلا لتوجيهات الجهات المعنية والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي و30 كاميرا ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.



تعقيم المسجد الحرام

وأكد حسن السويهري، مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، انهاء الإدارة جميع استعداداتها من وضع الخطط الهندسية، والموارد البشرية والمواد الخاصة بالتعقيم على مدار الساعة بما يقارب 5000 لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والأرضيات و40 فرقة ميدانية تعمل على تعقيم كافة جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية، ودورات المياه.



كاميرات حرارية



جانب من اعمال التعقيم

وأوضح السويهري، أن مواد التعقيم يتم اختيارها بعناية فائقة بحيث تكون صديقة للبيئة، وقد تم نشر أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الأيدي عالي الجودة، تم توزيعها في عامة جوانب المسجد الحرام، مشيرا إلى أنهم يسعون لخدمة المصلين تبلغ 150 موظفا يعملون على تحقيق التباعد الجسدي، والالتزام بارتداء الكمامات، والإشراف على 30 كاميرا تعمل على مسار محدد لتطبيق التباعد أثناء الفحص الحراري.



جهاز تعقيم

وقبل ذلك، أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة (شتاء أمن) على الزوار، تزامنا مع فصل الشتاء، من خلال الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، جانب من توزيع الحقائب الشتوية على زوار بيت الله الحرام، والعاملين في المسجد الحرام.

وقال جنادي مدخلي، مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالمسجد الحرام، إن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أطلقت مبادرة (شتاء أمن)، تزامنا مع فصل الشتاء، حيث تم توزيع حقائب شتوية لزوار بيت الله الحرام وتشمل سجادة، وشال، وقفاز، وشراب، وكاب، وسماعة أذن ، وكمامة، ومعقم.