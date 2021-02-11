شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حياته والآخرين للخطر.. «مرور الطائف» يضبط شخصاً قاد مركبته بسرعة عالية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت المديرية العامة للمرور بمحافظة الطائف، من ضبط قائد مركبة قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا.

وأوضحت إدارة “المرور” في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر” أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.