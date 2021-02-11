شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث «التجارة»: استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية مرهون بالتزام الجميع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكد متحدث وزارة التجارة، أن استمرار فتح الأسواق والمحال التجارية، مرهون بالتزام الجميع.

وأوضح متحدث وزارة التجارة، خلال مؤتمر بحث مستجدات كورونا في المملكة، أن الوزارة اجتمعت بـ370 من ملاك الأسواق والمطاعم للتأكيد على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن الفرق الرقابية للوزارة مستمرة في جولاتها، وبمعدل كل ساعة يتم ضبط 10 مخالفات على المنشآت التجارية.