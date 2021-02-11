شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة» يوجه رسالة مهمة للجميع: لا تكونوا سبباً في تفشي عدوى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، استمرار ارتفاع إصابات كورونا في أغلب مناطق المملكة، فيما تشهد بعض المناطق استقرارا.

وأضاف العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك اليوم، أن الاتجاه التصاعدي لارتفاع حالات الإصابة بكورونا هو ما يقلقنا ويجعلنا جميعًا أمام المسؤولية.

ووجه رسالة لأفراد المجتمع قائلا: “لا تكونوا سببًا في تفشي العدوى بفيروس كورونا”.

وأكد أن من أصيبوا وتعافوا من كورونا، وكذلك غير المصابين، يجب أن يتلقوا التطعيم بالجرعتين من اللقاح، موضحاً أنه تم تقديم أكثر من 444 ألف جرعة بلقاح كورونا.

وأشار إلى أن المخالط هو الشخص الذي الخليج 365 بشكل مباشر مع الحالة المصابة، ومن الضروري قيامه بإجراء الفحص المخبري.