"ثلاث نقاط مهمة"... اليونان تستقبل وزراء خارجية 6 دول عربية في منتدى "فيليا"

دبي - محمود عبدالرازق - ويحمل المؤتمر عنوان "بناء الصداقة والسلام والازدهار من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج"، حيث يناقش وزراء خارجية اليونان وقبرص والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، سبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي بالإضافة إلى تحديات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان صادر عنها، إنها وجهت دعوات إلى كل من فرنسا والعراق والأردن للمشاركة، واعتبرت الخارجية أن الجمع بين وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة هو تتويج لـ"ماراثون دبلوماسي" تابع لوزارة الخارجية اليونانية وخاصة الوزير نيكوس دندياس.

ووصل، اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتقى مع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس.

ونقلت الخارجية المصرية عن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قوله: "أكد الوزيران على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمستجدات الإقليمية".

كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، على حسابه الشخصي في "تويتر" صورا للقاء ثنائي جمعه مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، على هامش الزيارة في أثينا، حيث أشير إلى وجود تعاون ثنائي "ممتاز" لرفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 11 فبراير/شباط، وصول وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة اليونانية أثينا.

