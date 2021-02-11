"ثلاث نقاط مهمة"... اليونان تستقبل وزراء خارجية 6 دول عربية في منتدى "فيليا"

دبي - محمود عبدالرازق - ويحمل المؤتمر عنوان "بناء الصداقة والسلام والازدهار من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج"، حيث يناقش وزراء خارجية اليونان وقبرص والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، سبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي بالإضافة إلى تحديات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الخارجية اليونانية في بيان صادر عنها، إنها وجهت دعوات إلى كل من فرنسا والعراق والأردن للمشاركة، واعتبرت الخارجية أن الجمع بين وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة هو تتويج لـ"ماراثون دبلوماسي" تابع لوزارة الخارجية اليونانية وخاصة الوزير نيكوس دندياس.

ووصل، اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتقى مع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس.

ونقلت الخارجية المصرية عن أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، قوله: "أكد الوزيران على تميز ومتانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق القائم بين البلدين لاسيما في هذا التوقيت الحافل بالمستجدات الإقليمية".

كما نوه الوزيران إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، تنفيذاً لمخرجات القمة الثلاثية التي عقدت في نيقوسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2020، بما يسهم في مزيد من تعزيز علاقات التعاون القائمة بين الدول الثلاث في مختلف مجالات التعاون السياسية والاقتصادية.

وشارك وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، على حسابه الشخصي في "تويتر" صورا للقاء ثنائي جمعه مع نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني، على هامش الزيارة في أثينا، حيث أشير إلى وجود تعاون ثنائي "ممتاز" لرفع مستوى العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.

وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الخميس 11 فبراير/شباط، وصول وزير الخارجية، فؤاد حسين، إلى العاصمة اليونانية أثينا.

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وأضاف الصحاف أن الوزير سيلتقي رئيس الوزراء وكذلك وزير الخارجية اليوناني، ووزير الهجرة، وعددا من الشخصيات الحكومية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار التكريس للانفتاح الدبلوماسي العراقي والبناء على الشراكات الاستراتيجية المتعددة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أن الزيارة ستحمل طابع التكريس للعلاقات الثانية بين بغداد وأثينا وبناء الفرص الممكنة بين البلدين، وإطار انفتاح العراق على كل شركائه وأصدقائه.

وأشارت مصار دبلوماسية لموقع "tornosnews"، إلى وجود ثلاثة عوامل تعطي أهمية لهذه المشاركة وهي، أن "مبادرة اليونان تجمع دول الخليج ودول البحر الأبيض المتوسط ​​مع الاتحاد الأوروبي".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصدر، فإن جميع الدول المشاركة، باستثناء المملكة العربية السعودية، تتمتع بعلاقات دبلوماسية نشطة مع إسرائيل، الدولة التي تربطها مع اليونان علاقات "تفضيلية".

ومن ناحية أخرى، فإن "جميع الدول المشاركة وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تدعم حق اليونان في تمديد مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا".

وسيبث المؤتمر بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والفرنسية بالإضافة لعدد من اللغات الأخرى.