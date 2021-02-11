خطوة إماراتية جديدة لتعزيز التعاون التجاري مع إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، باركت من خلالها انضمام اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة لربط المراكز التجارية حول العالم وتعزيز حركة التجارة بينها.

وصادقت الحكومة الإماراتية، في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنشاء سفارة في تل أبيب، وذلك بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما برعاية أمريكية العام الماضي.

وذكرت الحكومة الإماراتية، في بيان عبر موقع "تويتر" أن "مجلس الوزراء يصادق على إنشاء سفارة لدولة الإمارات في تل أبيب في دولة إسرائيل".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقين بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.