الأردن ومصر يؤكدان ضرورة توسيع "التعاون الثلاثي" ليشمل دولا عربية أخرى

دبي - محمود عبدالرازق - ونقل الخصاونة رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لدى استقبال السيسي للخصاونة في قصر الاتحادية بالقاهرة اليوم الخميس، حسبما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية.

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وأكد السيسي والخصاونة ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي الذي نتج عن مخرجات القمة الثلاثية التي استضافها الملك عبد الله الثاني في عمان في شهر آب/ أغسطس الماضي، بمشاركة الرئيس السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإمكانية توسيع هذا التعاون الثلاثي ليشمل دولا عربية أخرى وبما يخدم مصالح الدول العربية وشعوبها.

وأكد الخصاونة أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس المصري إلى عمان في الثامن عشر من الشهر الماضي وضرورة البناء عليها وعلى الزيارات المتبادلة بين الملك والسيسي والمسؤولين في البلدين نحو مزيد من التعاون والتكامل بينهما.

من جانبه، نقل الرئيس المصري تحياته إلى الملك عبد الله الثاني والحرص على إدامة التنسيق والتشاور تجاه تعزيز ورعاية مسيرة العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد السيسي بالعلاقات المتينة بين مصر والأردن وما تشهده من تقدم في جميع المجالات والحرص على تعميقها خدمة لمصالح البلدين والشعبين.

يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي أقلعت طائرة عسكرية مصرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وكانت الطائرة العسكرية محملة بشحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية، للوقوف بجانب الشعب الأردني في مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب بيان رسمي صادر من القوات المسلحة المصرية، وتم تجهيز الشحنة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية.