وزير الخارجية المصري: نسعى إلى تدعيم العلاقة مع قبرص واليونان

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري، خلال مؤتمر صحفي للدول المشاركة في أعمال منتدى الصداقة المنعقد في اليونان، حسبما ذكرت قناة "إكسترا نيوز".

وأعرب شكري عن تقديره لعلاقة مصر بقبرص واليونان وسعي بلاده من خلال العلاقات مع الدول العربية إلى تحقيق استقرار الشعب.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية قد أفادت، أمس الأربعاء، بأن وزراء خارجية أربع دول متوسطية عربية وخليجية ودولتين أوروبيتين على الأقل سيشاركون في "منتدى فيليا" (منتدى الصداقة) الأول، الذي يعقد في أثينا، اليوم الخميس.

ويحمل المؤتمر عنوان "بناء الصداقة والسلام والازدهار من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى الخليج"، حيث يناقش وزراء خارجية اليونان وقبرص والبحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات، سبل تعزيز التعاون في مواجهة تحديات الأمن الإقليمي بالإضافة إلى تحديات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخارجية اليونانية في بيان صادر عنها، إنها وجهت دعوات إلى كل من فرنسا والعراق والأردن للمشاركة، واعتبرت الخارجية أن الجمع بين وزراء خارجية هذه الدول لأول مرة هو تتويج لـ"ماراثون دبلوماسي" تابع لوزارة الخارجية اليونانية وخاصة الوزير نيكوس دندياس.

ووصل، اليوم الخميس، وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى العاصمة اليونانية أثينا، والتقى مع وزير الخارجية القبرصي، نيكوس خريستودوليدس.