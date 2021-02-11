قرار من حاكم دبي "لإسعاد المواطنين"

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت مؤسسة دبي للإعلام، ظهر اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أفادت من خلالها بأن محمد بن راشد أمر بتمديد المهلة المحددة للبناء على قطع الأراضي الممنوحة للمواطنين من حكومة دبي لأغراض السكن الخاص.

وذكرت المؤسسة بأن تلك المهملة تمتد لثلاث سنوات إضافية، حرصا على إسعاد المواطنين وتحقيق استقرارهم الأسري في إمارة دبي.

وتُعد هذه المهلة الثانية التي يأمر بها ابن راشد آل مكتوم، لتمديد فترة السماح للمواطنين لبناء الأراضي الممنوحة لهم لأغراض السكن الخاص، حيث كان قد أمر في العام 2018 بتمديد مهلة البناء لمدة ثلاث سنوات، وهو ما يعكس حرصه على توفير كافة مقومات الراحة للمواطنين وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم بأسلوب لا يضع ضغوطا على كاهلهم ويعينهم على تعزيز استقرارهم الأسري والمجتمعي.

ويتيح قرار محمد بن راشد تمديد المهلة الفرصة للمواطنين لتشييد مساكنهم الخاصة بأسلوب مناسب يكفل لهم ولأسرهم أعلى مستويات الراحة، في إطار عنايته الدائمة بتوفير كافة المقومات التي تضمن للمواطنين السعادة وتكفل لهم أفضل أشكال الحياة الكريمة.